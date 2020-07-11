В России за сутки ликвидировали 83 лесных пожара
- © РИА Новости / Федеральное агентство лесного хозяйства
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 июля в России ликвидировано 83 лесных пожара на площади 6 267 га», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Отмечается, что наибольшее число пожаров было зафиксировано в Красноярском крае.
Всего возгорания обнаружены в 20 российских регионах.
Ранее стало известно, что в ЯНАО из-за установившейся жаркой погоды действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса до 29 июля.