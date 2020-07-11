В Пензенской области сняли запрет на работу ряда объектов

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Правительство Пензенской области снимает запрет на работу обрабатывающих производств, бань, саун, бассейнов и других объектов физкультуры и спорта.
В Пензенской области сняли запрет на работу ряда объектов
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  • © Nikolay Titov

«Разрешена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий, оказание соответствующих услуг», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря губернатора Дину Черёмушкину.

Уточняется, что в регионе возобновляют работу все обрабатывающие производства, которые входят в раздел «С» «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

При возобновлении деятельности объекты обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

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