Рябков: поправки к Конституции укрепят внешнеполитический курс России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу «Дума ТВ» заявил, что поправки к Конституции укрепят основы российского внешнеполитического курса.

Рябков отметил, что поправки к Конституции получили «мощное» одобрение со стороны россиян.

«Они (поправки. — RT) несомненно укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.

По итогам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.