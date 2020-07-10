Суд в Цюрихе обязал власти Швейцарии принять меры против «Свидетелей Иеговы»

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Цюрихский суд оправдал эксперта Регину Шписс, раскритиковавшую принципы запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»*, призвав правительство Швейцарии принять необходимые меры в отношении организации.
Суд в Цюрихе обязал власти Швейцарии принять меры против «Свидетелей Иеговы»
  • Pixabay

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 июля на сайте Ассоциации поддержки пострадавших от действий «Свидетелей Иеговы», до этого Швейцария считалась толерантной по отношению к религиозным принципам, «которые ставят под угрозу психологическую и физическую неприкосновенность детей и взрослых в сообществе «Свидетелей Иеговы».

«Насколько нам известно, этот приговор беспрецедентный, как в Швейцарии, так и на международном уровне», — говорится в заявлении.

В ассоциации добавили, что суд рассмотрел заявления эксперта касательно критики доктрины «Свидетелей Иеговы» и пришёл к выводу, что она была оправдана, так как религиозные обряды организации нарушают основные права её членов и их близких.

В связи с решением суда швейцарские власти будут вынуждены пересмотреть законодательство и определить, какие меры нужно принять в отношении «Свидетелей Иеговы», утверждают в ассоциации.

Как пишет газета «Известия», эксперт по культам, доктор философских наук Регина Шписс опубликовала материал с критикой системы воспитания «Свидетелей Иеговы». Материал также касался расследования случаев сексуального насилия на детьми в учреждениях этой организации. После этого представители «Свидетелей Иеговы» обвинили её в клевете.

В декабре 2019 года сообщалось, что следователи и сотрудники ФСБ пресекли деятельность существовавшей в Мурманске с апреля 2017 года ячейки организации «Свидетели Иеговы»*. 

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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