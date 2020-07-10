Военнослужащие ЮВО поздравили ветерана со 100-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Ветерану пожелали крепкого здоровья и бодрости духа.
В 1941—1946 годах Савенко состояла на службе в действующей армии в должности старшей медсестры в сортировочно-эвакуационном военном госпитале №1602, входившем в состав 56-й армии.
Имеет орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие награды.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.