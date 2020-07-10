Военнослужащие ЮВО поздравили ветерана со 100-летием

Начальник 1602-го военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону Валерий Кокоев и военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Савенко со 100-летием.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Ветерану пожелали крепкого здоровья и бодрости духа.

В 1941—1946 годах Савенко состояла на службе в действующей армии в должности старшей медсестры в сортировочно-эвакуационном военном госпитале №1602, входившем в состав 56-й армии.

Имеет орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие награды.

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