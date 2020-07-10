Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
- РИА Новости
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.
«Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причём на бессрочный период», — заявили в министерстве.
Также ставка налога на прибыль для таких компаний будет установлена в размере 3%. В министерстве подчеркнули, что это «в несколько раз ниже действующей ставки в 20%».
Ранее Путин поручил кабмину до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.