Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

Министерство финансов России подготовило поправки в налоговое законодательство для проведения так называемого налогового манёвра в IT-сфере. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.

Отмечается, что это сделано по поручению президента России Владимира Путина с целью поддержки сферы цифровых технологий.

«Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причём на бессрочный период», — заявили в министерстве.

Также ставка налога на прибыль для таких компаний будет установлена в размере 3%. В министерстве подчеркнули, что это «в несколько раз ниже действующей ставки в 20%».

Ранее Путин поручил кабмину до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.