Эксперт оценил перспективы онлайн-обучения

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Сергей Ильченко оценил перспективы онлайн-обучения.

«Я бы исходил из каждой конкретной ситуации, конкретной дисциплины, специальности и статуса обучения», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, представителям поколения миллениалов больше необходимо человеческое общение, иная схема коммуникаций, поскольку они привыкли к длительному использованию компьютера.

«А вот люди более зрелого возраста, те же магистры или те, кто проходит курсы профессиональной переподготовки, гораздо более спокойно реагируют на онлайн­формат, вступают в диалог, ничего не боятся и принимают ситуацию как должное», — сказал Ильченко.

Он также отметил, что есть профессии, в которых без очного обучения ничего не сделаешь.

Как полагает эксперт, нужно умеренное сочетание форматов.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.