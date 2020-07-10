В Подмосковье рассказали о проверке аттракционов

В Московской области в ходе инспекционных рейдов была проведена проверка соблюдения правил работы зон отдыха в условиях карантина. Проинспектировано более 500 аттракционов.

В Подмосковье действует временный запрет на работу аттракционов. Инспекторы посетили Мытищи, Ногинск, Орехово-Зуево, Красногорск и другие районы. Нарушения выявлены только в двух из них.

«При проведении рейдов выявлено два административных нарушения. Аттракционы, несмотря на запрет, эксплуатировали парки в Химках и Чехове», — цитирует телеканал «360» главу областного ведомства Андрея Разина.

Протоколы составлены и направлены в суд. Нарушителям грозит штраф.

Парки Подмосковья открыты для посещения. Аттракционы готовятся к открытию с 15 июля.

Ранее стало известно, что с 13 июля в Москве вновь открываются парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своём сайте. По его словам, также возобновят работу секции, кружки, дискотеки при условии, что число посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.