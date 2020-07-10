В Москве предсказали всплески аллергии до конца августа

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Всплески аллергии у жителей Москвы могут проявляться до конца августа из-за позднего пика цветения растений.
В Москве предсказали всплески аллергии до конца августа
  • © Karl-Josef Hildenbrand
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Погодные условия 2020 года спровоцировали сильное цветение злаковых этим летом. Прохладная весна сдвинула пик их цветения с начала лета на конец июня — начало июля... Обильное цветение спровоцировало рост обращения жителей города с жалобами на обострение аллергии. К сожалению, продолжительность активного цветения злаков длится около двух месяцев. Периодические «всплески» можно будет наблюдать до конца августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пыльца многих травянистых злаков, которые растут на газонах Москвы, — тимофеевки, мятлика, пырея, овсяницы, райграсса — сильный аллерген для многих горожан.

Ранее эксперт предупредил об опасности цветения злаковых трав для аллергиков.

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