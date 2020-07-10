На Сахалине волонтёры рассказали о поисках найденной мёртвой девочки

Короткая ссылка
На Сахалине волонтёры, участвовавшие в поисках пропавшей 6 июля восьмилетней девочки, рассказали, что похитители, вероятно, специально отвезли её труп в труднопроходимый лесной район в надежде, что он не будет найден.
На Сахалине волонтёры рассказали о поисках найденной мёртвой девочки
  • РИА Новости

Об этом «360» рассказала руководитель местного поискового спасательного отряда «Сова» Евгения Тучкова.

«Её намеренно увезли в глухое место, и, если бы времени прошло больше — у нас же медведи, — могли её вообще не найти», — сказала она.

Отмечается, что на поиски девочки вместе с волонтёрами вышли сотрудники МЧС и оперативники. Тело было найдено благодаря совместным усилиям служб правопорядка и волонтёров.

Труп со следами насильственной смерти находился далеко в лесу у речки.

Девочка пропала 6 июля. Она отправилась к своим подругам в город Долинск.

Ранее СК сообщил, что «в соответствии с полученными данными, смерть ребёнка наступила в день её исчезновения, 6 июля 2020 года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить