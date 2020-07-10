На Сахалине волонтёры рассказали о поисках найденной мёртвой девочки
- РИА Новости
Об этом «360» рассказала руководитель местного поискового спасательного отряда «Сова» Евгения Тучкова.
«Её намеренно увезли в глухое место, и, если бы времени прошло больше — у нас же медведи, — могли её вообще не найти», — сказала она.
Отмечается, что на поиски девочки вместе с волонтёрами вышли сотрудники МЧС и оперативники. Тело было найдено благодаря совместным усилиям служб правопорядка и волонтёров.
Труп со следами насильственной смерти находился далеко в лесу у речки.
Девочка пропала 6 июля. Она отправилась к своим подругам в город Долинск.
Ранее СК сообщил, что «в соответствии с полученными данными, смерть ребёнка наступила в день её исчезновения, 6 июля 2020 года».