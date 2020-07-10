Соцработники Москвы выполнили более 500 тысяч заявок во время периода самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтёрами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 млн москвичей, находящихся в самоизоляции. 100% заявок, поступивших на горячую линию, выполнены», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Доставкой продуктов, лекарств, технических средств реабилитации, помощью в оформлении сертификатов на продукты занимались около 10 тыс. соцпомощников и 1,5 тыс. волонтёров.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о дополнительных выплатах для медиков.