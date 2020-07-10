Соцработники Москвы выполнили более 500 тысяч заявок во время периода самоизоляции

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Социальные работники Москвы выполнили более 500 тыс. заявок во время периода самоизоляции.
Соцработники Москвы выполнили более 500 тысяч заявок во время периода самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтёрами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 млн москвичей, находящихся в самоизоляции. 100% заявок, поступивших на горячую линию, выполнены», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доставкой продуктов, лекарств, технических средств реабилитации, помощью в оформлении сертификатов на продукты занимались около 10 тыс. соцпомощников и 1,5 тыс. волонтёров.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о дополнительных выплатах для медиков.

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