Соцработники Москвы выполнили более 500 тысяч заявок во время периода самоизоляции

Социальные работники Москвы выполнили более 500 тыс. заявок во время периода самоизоляции.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтёрами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 млн москвичей, находящихся в самоизоляции. 100% заявок, поступивших на горячую линию, выполнены», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доставкой продуктов, лекарств, технических средств реабилитации, помощью в оформлении сертификатов на продукты занимались около 10 тыс. соцпомощников и 1,5 тыс. волонтёров.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о дополнительных выплатах для медиков.