В Нижегородской области задержали двух сотрудников ФСИН по подозрению в превышении полномочий

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Задержаны заместитель начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгений Сычёв и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
В Нижегородской области задержали двух сотрудников ФСИН по подозрению в превышении полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемые, знавшие о предстоящем поощрении сотрудников по итогам работы за I квартал, потребовали от поощряемых подчинённых часть премий.

Премии составляли от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. После получения части вознаграждения подозреваемые использовали их в личных целях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.

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