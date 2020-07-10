В Нижегородской области задержали двух сотрудников ФСИН по подозрению в превышении полномочий
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемые, знавшие о предстоящем поощрении сотрудников по итогам работы за I квартал, потребовали от поощряемых подчинённых часть премий.
Премии составляли от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. После получения части вознаграждения подозреваемые использовали их в личных целях.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.