В Орехово-Зуеве рассказали о сроках восстановления дома после ЧП с газом

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Жилой дом, пострадавший от взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве, восстанавливают с небольшим опережением сроков.
В Орехово-Зуеве рассказали о сроках восстановления дома после ЧП с газом
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

На восстановительных работах задействованы четыре инженерно-технические бригады и две бригады электриков.

«По нашей инициативе бригады работают в две смены, чтобы сократить срок по производству работ. Это чтобы не отставать и чтобы жители из первого, второго подъездов по поручению губернатора смогли заселиться к 1 октября», — передаёт телеканал «360» слова первого замминистра ЖКХ Подмосковья Алексея Пятанова.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл 4 апреля этого года. Как сообщалось ранее, в одной из квартир взорвалась газовая колонка, в результате чего произошло обрушение квартир второго подъезда с пятого по третий этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. 

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