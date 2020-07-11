В онлайн-выставке проекта «Бесконечное письмо» приняли участие 13 парков Москвы

В онлайн-выставке проекта «Бесконечное письмо» приняли участие 13 московских парков, в том числе «Парк Горького», «Музеон», сад «Эрмитаж» и парк «Сокольники».

Для каждого из них была разработана отдельная экспозиция. Публикации собрали сотни лайков в аккаунтах парков в соцсетях.

Также запланирована оффлайн-выставка. Все макеты — более 250 штук — готовы к печати.

Ранее сообщалось, что сотрудники телеканала RT передали письма жительнице блокадного Ленинграда Зое Павловне Романенко и освободителю концлагеря Освенцим Ивану Степановичу Мартынушкину в рамках проекта #ПочтаПобеды.