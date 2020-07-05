RT передал письма Зое Романенко и Ивану Мартынушкину в рамках #ПочтыПобеды
«Спасибо всем за всё. Это надо же так… Спасибо, кланяюсь низко-низко тем, кто это написал, вспомнил. В моём уме это даже не укладывается, не могу поверить этому», — сказала Зоя Павловна, читая письма.
Также она пожелала всем здоровья и благополучия.
«Чтобы все были счастливы и здоровы, чтобы не было этого ада, этого ужаса», — отметила она.
В феврале RT в рамках проекта #ПочтаПобеды представил историю жительницы блокадного Ленинграда Зои Павловны Романенко.
В марте была рассказана история Ивана Степановича Мартынушкина — одного из освободителей концлагеря Освенцим, который также принимал участие в боях за Польшу и Чехословакию.
- RT передал письма Ивану Мартынушкину в рамках #ПочтыПобеды
Все желающие могут отправить письма Зое Павловне и Ивану Степановичу на почтовый адрес телеканала RT: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.
Все полученные редакцией письма будут переданы ветеранам.