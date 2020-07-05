RT передал письма Зое Романенко и Ивану Мартынушкину в рамках #ПочтыПобеды

Сотрудники телеканала RT передали письма жительнице блокадного Ленинграда Зое Павловне Романенко и освободителю концлагеря Освенцим Ивану Степановичу Мартынушкину в рамках проекта #ПочтаПобеды.

«Спасибо всем за всё. Это надо же так… Спасибо, кланяюсь низко-низко тем, кто это написал, вспомнил. В моём уме это даже не укладывается, не могу поверить этому», — сказала Зоя Павловна, читая письма.

Также она пожелала всем здоровья и благополучия.

«Чтобы все были счастливы и здоровы, чтобы не было этого ада, этого ужаса», — отметила она.

В феврале RT в рамках проекта #ПочтаПобеды представил историю жительницы блокадного Ленинграда Зои Павловны Романенко.

В марте была рассказана история Ивана Степановича Мартынушкина — одного из освободителей концлагеря Освенцим, который также принимал участие в боях за Польшу и Чехословакию.

RT передал письма Ивану Мартынушкину в рамках #ПочтыПобеды

Все желающие могут отправить письма Зое Павловне и Ивану Степановичу на почтовый адрес телеканала RT: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Все полученные редакцией письма будут переданы ветеранам.