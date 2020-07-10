Эксперты дали рекомендации по получению нового жилья от государства, если квартира в собственности уже есть.

Об этом сообщает ОТР.

Речь идёт о случаях, когда жильё не отвечает нормам или в квартире проживает многодетная малоимущая семья.

Необходимо соответствие ряду условий, среди которых наличие гражданства России, проживание в данном городе в течение определённого числа лет, признание семьи малоимущей.

Документы следует подавать в орган местного самоуправления или в МФЦ, после чего комиссия проведёт проверку жилищных условий.

«Если вам из жилищной комиссии пришёл отказ, его всегда можно обжаловать в суде», — заявила адвокат Юлия Вербицкая.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.