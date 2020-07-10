Эксперт дал рекомендации по использованию зарядных устройств

Аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин дал рекомендации по использованию зарядных устройств.

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что зарядными устройствами нельзя использовать в ванной комнате, там, где есть влажность или вода.

«В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь. Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах», — заявил эксперт.

Как отметил Муртазин, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор.

Он также обратил внимание на используемый кабель.

«Когда люди берут неоригинальный кабель, телефон не может его определить, понижает поток зарядки, а на экране обычно написано, что аксессуар не оригинальный и кабель надо заменить», — сказал эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.