Опрос показал снижение популярности многоэтажек в России из-за пандемии

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В России снизилась популярность многоэтажных домов из-за пандемии.
Опрос показал снижение популярности многоэтажек в России из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.

По словам 39% респондентов, жизнь в частном доме стала более привлекательной после того, как они пережили долгую самоизоляцию.

Как утверждают 17% опрошенных, квартиры в многоэтажках после карантина кажутся им менее предпочтительным видом жилья.

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко отметил, что это причина развивать сегмент индивидуального жилищного строительства.

«Сейчас мы думаем о необходимых инструментах, которые помогли бы развиваться в этом направлении», — заявил он.

Ранее директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU предупредил о возможном росте цен на жильё в России.

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