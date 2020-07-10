Спасатель из Самарской области рассказал об операции на «Булгарии»
- РИА Новости
«Я увидел открытые иллюминаторы, узнал, что «Булгария» имела крен, так как один из двигателей теплохода не работал. Соответственно, выработка топлива шла неравномерно. Ситуацию усугубил шторм с грозой», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, во время движения иллюминаторы каюты экипажа должны были быть закрыты, но из-за низкого уровня дисциплины команды правило оказалось нарушено, что и привело к трагедии.
«Булгария» затонула 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 человека.
В 2018 году газета «Реальное время» сообщала, что главный фигурант дела о крушении, бывший директор компании «АгроРечТур» Светлана Инякина досрочно вышла на свободу.