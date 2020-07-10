Спасатель из Самарской области рассказал об операции на «Булгарии»

Начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь рассказал об операции на теплоходе «Булгария».

«Я увидел открытые иллюминаторы, узнал, что «Булгария» имела крен, так как один из двигателей теплохода не работал. Соответственно, выработка топлива шла неравномерно. Ситуацию усугубил шторм с грозой», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, во время движения иллюминаторы каюты экипажа должны были быть закрыты, но из-за низкого уровня дисциплины команды правило оказалось нарушено, что и привело к трагедии.

«Булгария» затонула 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 человека.

В 2018 году газета «Реальное время» сообщала, что главный фигурант дела о крушении, бывший директор компании «АгроРечТур» Светлана Инякина досрочно вышла на свободу.