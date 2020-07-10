В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами
- РИА Новости
«Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведётся», — сказал представитель Кремля.
По его словам, отсутствие дня тишины «на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера» голосования по поправкам к Конституции.
«А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведётся», — добавил он.
Таким образом он ответил на вопрос, обсуждалась ли в Кремле возможность отмены дня тишины перед сентябрьскими выборами и запрета на публикацию экзитполов до закрытия участков.
Ранее в ЦИК заявили, что 16 июля комиссия обсудит с представителями политических сил и экспертами возможность проведения голосования в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного.