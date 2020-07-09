ЦИК 16 июля обсудит возможность многодневного голосования

Центризбирком России 16 июля обсудит с представителями политических сил и экспертами возможность проведения голосования в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, ЦИК имеет право принять соответствующее решение на заседании комиссии.

«Но сначала предварительно проведём встречи с региональными избирательными комиссиями, а 16 июля — уже с партиями, и только после этого будем принимать решение», — сказала она.

Памфилова добавила, что встреча с экспертами будет открытой для сотрудников СМИ.

Ранее Памфилова в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассказала, что ЦИК изучит возможность проведения выборов в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного.