ЦИК 16 июля обсудит возможность многодневного голосования

Короткая ссылка
Центризбирком России 16 июля обсудит с представителями политических сил и экспертами возможность проведения голосования в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
ЦИК 16 июля обсудит возможность многодневного голосования
  • © РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ

По её словам, ЦИК имеет право принять соответствующее решение на заседании комиссии.

«Но сначала предварительно проведём встречи с региональными избирательными комиссиями, а 16 июля — уже с партиями, и только после этого будем принимать решение», — сказала она.

Памфилова добавила, что встреча с экспертами будет открытой для сотрудников СМИ.

Ранее Памфилова в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассказала, что ЦИК изучит возможность проведения выборов в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить