ЦИК рассмотрит идею многодневного голосования на сентябрьских выборах
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионах складывается по-разному.
«Мы сейчас продумываем — ну, конечно, не в семь дней, это нереально, — может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, а два-три дня, чтобы обеспечить вот эту безопасность», — цитирует Памфилову Интерфакс.
Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.