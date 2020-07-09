ЦИК рассмотрит идею многодневного голосования на сентябрьских выборах

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Центризбирком рассмотрит возможность проведения выборов в сентябре в течение двух-трёх дней вместо одного, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ЦИК рассмотрит идею многодневного голосования на сентябрьских выборах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионах складывается по-разному.

«Мы сейчас продумываем — ну, конечно, не в семь дней, это нереально, — может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, а два-три дня, чтобы обеспечить вот эту безопасность», — цитирует Памфилову Интерфакс.

Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

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