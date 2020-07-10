В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова

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Закрытость дела советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова не является дестабилизирующим фактором для общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что повышенный интерес журналистского цеха к судьбе коллеги понятен, но надо чётко понимать, что «есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться».

Как подчеркнул Песков, «здесь не должно быть места эмоциям».

Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. Сам он вину не признаёт.

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