В суде заявили, что счета Сафронова не арестовывали

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В Лефортовский суд Москвы не поступали материалы об аресте банковских счетов советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В суде заявили, что счета Сафронова не арестовывали
  • РИА Новости

«В суд материалы на арест счетов Сафронова и иных лиц, связанных с этим делом, не поступали», — рассказали агентству.

Ранее адвокат арестованного Иван Павлов также заявил, что у родственников Сафронова, с которыми взаимодействует защита, проблем со счетами нет. При этом юрист не исключил, что «ситуация в ближайшее время может измениться».

Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. Сам он вину не признаёт.

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