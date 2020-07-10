В суде заявили, что счета Сафронова не арестовывали
- РИА Новости
«В суд материалы на арест счетов Сафронова и иных лиц, связанных с этим делом, не поступали», — рассказали агентству.
Ранее адвокат арестованного Иван Павлов также заявил, что у родственников Сафронова, с которыми взаимодействует защита, проблем со счетами нет. При этом юрист не исключил, что «ситуация в ближайшее время может измениться».
Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. Сам он вину не признаёт.