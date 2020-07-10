В Севастополе планируется запуск еще трёх скоростных «Комет»
- РИА Новости
«Сейчас у нас ходят две «Кометы» на Ялту. Будут переданы ещё три. Порядка пяти «Комет» рассматривается к передаче Севастополю», — цитирует «Новый Севастополь» директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Рязанцева.
По его словам, маршрутная сеть катеров может быть расширена — «Кометы» могут ходить в Евпаторию и другие прибрежные города Крыма.
Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки на судне «Комета» по маршруту Севастополь — Ялта будут возобновлены с 1 июля.