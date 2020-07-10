В Думу внесён проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей

В Госдуму внесён проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей из семьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству и законодательству.

«Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», говорится в сообщении.

По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон депутата Павла Крашенинникова, государство может вмешиваться в семейную сферу только тогда, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребёнка.

В декабре 2019 года в Главном управлении по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД сообщили, что ведомство выступает за изменения в Семейном кодексе для получения полицейскими права изымать ребёнка из семьи при прямой угрозе его жизни и здоровью.