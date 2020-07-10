Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 489 тысяч

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В России за сутки выписали 7752 человека, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 489 068 пациентов. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 489 тысяч
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Днём ранее сообщалось о выписке 8805 человек.

Минобороны объявило начале завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводятся совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи.

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