За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 174 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 11 017 человек.
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
Накануне скончались 176 пациентов с COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру подтверждена 545 481 смерть среди заболевших COVID-19.
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