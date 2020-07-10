За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом

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В России за сутки зафиксировано 174 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 11 017 человек.
За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Накануне скончались 176 пациентов с COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру подтверждена 545 481 смерть среди заболевших COVID-19.

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