Двое депутатов Хабаровской думы арестованы по делу о мошенничестве

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Двое депутатов Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы по подозрению в мошенничестве, передаёт Интерфакс.
Двое депутатов Хабаровской думы арестованы по делу о мошенничестве
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

«Депутаты арестованы до 8 сентября по ч. 4 ст. 159 УК (приготовление к мошенничеству)», — сказали в Центральном районном суде Хабаровска.

Там отметили, что в рамках этого дела под стражу заключён ещё один представитель коммерческой структуры, а в отношении другого коммерсанта мера пресечения в настоящее время рассматривается.

Ранее лидер фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр рассказал, что после задержания 9 июля губернатора Сергея Фургала обыски прошли у пяти членов партии.

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