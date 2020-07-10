Двое депутатов Хабаровской думы арестованы по делу о мошенничестве

Двое депутатов Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы по подозрению в мошенничестве, передаёт Интерфакс.

«Депутаты арестованы до 8 сентября по ч. 4 ст. 159 УК (приготовление к мошенничеству)», — сказали в Центральном районном суде Хабаровска.

Там отметили, что в рамках этого дела под стражу заключён ещё один представитель коммерческой структуры, а в отношении другого коммерсанта мера пресечения в настоящее время рассматривается.

Ранее лидер фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр рассказал, что после задержания 9 июля губернатора Сергея Фургала обыски прошли у пяти членов партии.