Следствие просит суд арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября», — заявили в суде.

9 июля Фургалу было предъявлено обвинение по делу об убийствах.

Как считает следствие, Фургал причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.