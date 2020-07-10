Следствие просит суд арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

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Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС.
Следствие просит суд арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 сентября», — заявили в суде.

9 июля Фургалу было предъявлено обвинение по делу об убийствах.

Как считает следствие, Фургал причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, которые были совершены преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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