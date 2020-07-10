После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Короткая ссылка
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
  • РИА Новости

«Дорожники работали всю ночь на Волоколамском шоссе и к утру выполнили поставленную задачу — обеспечить движение через эту важную для жителей и гостей округа дорогу», — написал Пархоменко в Instagram.

Вечером 8 июля в подмосковном городе Рузе произошла чрезвычайная ситуация: из-за сильного ливня прорвало дамбу. Пять домов смыло.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать помощь всем пострадавшим из-за прорыва дамбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить