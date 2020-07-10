После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

«Дорожники работали всю ночь на Волоколамском шоссе и к утру выполнили поставленную задачу — обеспечить движение через эту важную для жителей и гостей округа дорогу», — написал Пархоменко в Instagram.

Вечером 8 июля в подмосковном городе Рузе произошла чрезвычайная ситуация: из-за сильного ливня прорвало дамбу. Пять домов смыло.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил оказать помощь всем пострадавшим из-за прорыва дамбы.