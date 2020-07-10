На Алтае умер заболевший коронавирусом 93-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный штаб, число умерших пациентов с коронавирусом достигло в Республике Алтай пяти.

«Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В четверг, 9 июля, скончался 93-летний житель города Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на фоне коронавируса у него возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Пермском крае был продлён для жителей региона старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.