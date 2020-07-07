В Пермском крае продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции в Пермском крае был продлён для жителей региона старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

«Режим строгой самоизоляции продлён до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении на сайте правительства края.

Отмечается, что данные категории граждан являются наиболее уязвимыми в период пандемии коронавируса.

Уточняется, что люди старше 65 лет могут покидать место самоизоляции только для обращения за медицинской помощью, к месту приобретения товаров и услуг, а также при переезде личным транспортом к новому месту изоляции.

Ранее в Приморском крае рассказали о снятии ряда ограничительных мер.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.