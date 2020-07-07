В Пермском крае продлили режим самоизоляции для пожилых людей
«Режим строгой самоизоляции продлён до 26 июля для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении на сайте правительства края.
Отмечается, что данные категории граждан являются наиболее уязвимыми в период пандемии коронавируса.
Уточняется, что люди старше 65 лет могут покидать место самоизоляции только для обращения за медицинской помощью, к месту приобретения товаров и услуг, а также при переезде личным транспортом к новому месту изоляции.
Ранее в Приморском крае рассказали о снятии ряда ограничительных мер.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.