В Приморье рассказали о снятии ряда ограничительных мер
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
«Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», — заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании краевого оперштаба.
Также стало известно, что в Кемеровской области частично отменили обязательную 14-дневную изоляцию для прибывших воздушным транспортом. Об этом информирует НТВ со ссылкой на соответствующее распоряжение главы региона.
Находиться на карантине больше не должны пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Анапы и Симферополя.
Послабления не касаются тех, кто прибыл из перечисленных городов на поездах и автомобилях. Аналогичные ограничения по-прежнему действуют для жителей других регионов России и стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Ранее сообщалось, что в ХМАО продлили режим обязательной самоизоляции до 12 июля.