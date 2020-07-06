В Приморье рассказали о снятии ряда ограничительных мер

В Приморском крае рассказали о снятии ряда ограничительных мер. В частности, разрешена работа фитнес-центров.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

«Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», — заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании краевого оперштаба.

Также стало известно, что в Кемеровской области частично отменили обязательную 14-дневную изоляцию для прибывших воздушным транспортом. Об этом информирует НТВ со ссылкой на соответствующее распоряжение главы региона.

Находиться на карантине больше не должны пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Анапы и Симферополя.

Послабления не касаются тех, кто прибыл из перечисленных городов на поездах и автомобилях. Аналогичные ограничения по-прежнему действуют для жителей других регионов России и стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что в ХМАО продлили режим обязательной самоизоляции до 12 июля.