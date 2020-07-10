В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая коронавируса

В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«По информации Управления Роспотребнадзора по республике Бурятия на 8:00 часов 10.07.2020 зарегистрировано 3341 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на территории страны будут доступны не менее трёх-четырёх вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.