В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются санатории, гостиницы и турбазы
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Отмечается, что с 10 июля в регионе разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Также с 10 июля начнут работу гостиницы, турбазы и пансионаты, которые расположены в курортных районах, при условии единовременного заполнения не более 75% коечного фонда.
Кроме того, возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей, а также работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов.
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