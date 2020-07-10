В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются санатории, гостиницы и турбазы

В Кабардино-Балкарии с 10 июля возобновят работу курортные объекты, санатории, гостиницы и турбазы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на указ главы региона Казбека Кокова.

Отмечается, что с 10 июля в регионе разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Также с 10 июля начнут работу гостиницы, турбазы и пансионаты, которые расположены в курортных районах, при условии единовременного заполнения не более 75% коечного фонда.

Кроме того, возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей, а также работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов.

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