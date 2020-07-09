В Ростуризме рассказали о направлениях для путешествий внутри страны

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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала о направлениях для путешествий внутри страны.
В Ростуризме рассказали о направлениях для путешествий внутри страны
  • РИА Новости

«Огромное количество туров уже готовы предложить в этом сезоне. На сайтах большинства туроператоров множество доступных путешествий — от Калининграда до Владивостока. Это и русская Балтика, Калининград, курортные районы Санкт-Петербурга», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, также доступны регионы Волги от Тверской до Астраханской области, Дальний Восток.

«Неожиданные направления — Урал, Республика Башкирия, пока ещё не изведанный многими россиянами Кавказ», — отметила Догузова.

Что касается Сибири, то в 2020 году есть туры не только в Республику Алтай и Алтайский край, но и в Хакасию.

«Мы запустили также доступные туры на Байкал, в Бурятию», — добавила глава Ростуризма.

Кроме того, она назвала такие направления, как Карелия, Мурманская область, Коми.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.

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