В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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«30 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
Также к границам приближались два беспилотных летательных аппарата.
Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил восемь раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Ранее истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика ВВС США.