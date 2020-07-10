В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 30 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«30 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

Также к границам приближались два беспилотных летательных аппарата.

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил восемь раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика ВВС США.