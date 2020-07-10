В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

С 13 июля в Санкт-Петербурге возобновят работу салоны красоты, бани и тренировочные базы. Об этом заявили в пресс-службе правительства города.

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.

Кроме того, в помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет проводить тренировки.

Доступ будет разрешён только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку и обслуживающему персоналу.

«Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме», — заявили в пресс-службе.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

Как заявлял вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, правительство города планирует с 12 июля разрешить работу заведений общественного питания.