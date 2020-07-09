Минздрав: прямых данных о риске бесплодия из-за коронавируса нет

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Прямых научных данных о риске бесплодия из-за перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 на текущий момент нет, однако Минздрав России изучает отдельные появившиеся публикации по данному вопросу, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Минздрав: прямых данных о риске бесплодия из-за коронавируса нет
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В ходе интервью Наиля Аскер-заде отметила появление информации о том, что коронавирусная инфекция якобы может привести к бесплодию, особенно у мужчин.

«Таких данных впрямую, что ведёт к бесплодию, на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования», — пояснил Мурашко.

Он также добавил, что часть подобных материалов уже были отозваны для доработки.

Тем не менее, по словам министра, российские эксперты и врачи внимательно следят за данной ситуацией.

Ранее Мурашко отметил, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с поражением сердца.

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