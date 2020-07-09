В кабмине ожидают к осени предложения по развитию туризма в России
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- РИА Новости
Он отметил, что новый национальный проект в сфере туризма позволит приоритизировать работу по развитию внутреннего туризма.
«Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе подготовит», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер выразил надежду, что это будет новый толчок к развитию туризма в России.
Также Чернышенко отметил, что на фоне ограничений по коронавирусу нужно ориентироваться на внутренний туризм.
Ранее эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил развитие новых видов туризма в стране.