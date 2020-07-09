В кабмине ожидают к осени предложения по развитию туризма в России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в правительстве ожидают к осени предложения от Ростуризма по проекту развития внутреннего туризма.

Он отметил, что новый национальный проект в сфере туризма позволит приоритизировать работу по развитию внутреннего туризма.

«Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе подготовит», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер выразил надежду, что это будет новый толчок к развитию туризма в России.

Также Чернышенко отметил, что на фоне ограничений по коронавирусу нужно ориентироваться на внутренний туризм.

Ранее эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил развитие новых видов туризма в стране.