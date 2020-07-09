В кабмине ожидают к осени предложения по развитию туризма в России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в правительстве ожидают к осени предложения от Ростуризма по проекту развития внутреннего туризма.
В кабмине ожидают к осени предложения по развитию туризма в России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Он отметил, что новый национальный проект в сфере туризма позволит приоритизировать работу по развитию внутреннего туризма.

«Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе подготовит», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер выразил надежду, что это будет новый толчок к развитию туризма в России.

Также Чернышенко отметил, что на фоне ограничений по коронавирусу нужно ориентироваться на внутренний туризм.

Ранее эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил развитие новых видов туризма в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить