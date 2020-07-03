Эксперт оценил развитие новых видов туризма в России

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Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов оценил развитие новых видов туризма в стране.
Эксперт оценил развитие новых видов туризма в России
  • Pixabay

«В России появляется большое количество частных проектов так называемого авторского туризма. Это когда небольшие компании или частники везут туристов в какие-то необычные места», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, в 2020 году станет развиваться и туризм, когда семьи ездят куда-то на автомобиле все вместе.

Как считает Аредов, актуален и так называемый альтуризм, когда едут в путешествие и в то же время занимаются волонтёрскими делами.

Ещё одним направлением эксперт назвал «гламурный кемпинг», когда туристам нужен и пеший маршрут, и комфортные условия для проживания.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.

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