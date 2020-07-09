В Тюмени рассказали о росте числа случаев мошенничества с банковскими картами
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Об этом сообщает Nashgorod.ru.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банка и узнавали нужные данные (537 случаев).
Ещё одна уловка — фейковая покупка или продажа в онлайн (441 инцидент).
«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию, помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей», — отметили в департаменте.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.