В Тюмени рассказали о росте числа случаев мошенничества с банковскими картами

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени заявили, что за первые шесть месяцев 2020 года количество краж с банковских карт выросло на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщает Nashgorod.ru.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банка и узнавали нужные данные (537 случаев).

Ещё одна уловка — фейковая покупка или продажа в онлайн (441 инцидент).

«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию, помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей», — отметили в департаменте.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.