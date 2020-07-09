В Тюмени рассказали о росте числа случаев мошенничества с банковскими картами

Короткая ссылка
В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени заявили, что за первые шесть месяцев 2020 года количество краж с банковских карт выросло на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
В Тюмени рассказали о росте числа случаев мошенничества с банковскими картами
  • Pixabay

Об этом сообщает Nashgorod.ru.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банка и узнавали нужные данные (537 случаев).

Ещё одна уловка — фейковая покупка или продажа в онлайн (441 инцидент).

«Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Только мошенники могут запрашивать ваш номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию, помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей», — отметили в департаменте.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить