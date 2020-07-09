В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в крупном мошенничестве

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В Будённовске перед судом предстанет 34-летний житель Минеральных Вод. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц.
В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в крупном мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

В 2018—2019 годах в регионе действовала банда, которая предлагала покупателям автомобили в салонах со скидкой до 60%. За свои услуги мошенники брали предоплату, после чего исчезали. Ущерб оценивается более чем в 63,8 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Будённовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу», — заявили в прокуратуре.

В отношении других участников преступной группы расследование продолжается.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в краже денег со счетов горожан.

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