В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег со счетов горожан

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в краже денег со счетов горожан.
В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег со счетов горожан
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали смс-рассылку. Потерпевшим заявляли, что их карта заблокирована, а для получения информации предлагали перезвонить на указанный номер.

Лжесотрудники просили сообщить банковские реквизиты, после чего похищали средства. Ущерб оценивается примерно в 20 млн рублей.

«Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали рост количества преступлений с использованием телекоммуникаций.

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