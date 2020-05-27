В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег со счетов горожан

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в краже денег со счетов горожан.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали смс-рассылку. Потерпевшим заявляли, что их карта заблокирована, а для получения информации предлагали перезвонить на указанный номер.

Лжесотрудники просили сообщить банковские реквизиты, после чего похищали средства. Ущерб оценивается примерно в 20 млн рублей.

«Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.

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