Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
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Об этом говорится в перечне поручений по итогам обращения Путина к гражданам России 23 июня, опубликованных на сайте Кремля.
«Предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход», — говорится в сообщении.
Кроме того, поручено предоставить указанным лицам дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уплату налога на профессиональный доход.
В конце июня Путин заявил, что в случае снижения возраста для получения статуса самозанятых до 16 лет, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн начинающих предпринимателей.