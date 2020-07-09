Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет

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Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть возможность снижения возрастной планки для получения статуса самозанятого до 16 лет.
Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом говорится в перечне поручений по итогам обращения Путина к гражданам России 23 июня, опубликованных на сайте Кремля.

«Предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход», — говорится в сообщении.

Кроме того, поручено предоставить указанным лицам дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уплату налога на профессиональный доход.

В конце июня Путин заявил, что в случае снижения возраста для получения статуса самозанятых до 16 лет, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн начинающих предпринимателей.

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