Дело о контрабанде черепах передали в суд в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.
В 2019 году были задержаны двое подозреваемых. В настоящее время дело передано в Илекский районный суд для рассмотрения по существу.
«Более двух месяцев за черепахами наблюдали специалисты ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. А в декабре прошлого года руководство Управления МВД России по Оренбургской области совместно с Минприроды России передало животных двум предприятиям — членам Союза зоопарков и аквариумов России», — сказала Волк.
RIA56 сообщало, что рыночная стоимость рептилий оценивается почти в 9 млн рублей.