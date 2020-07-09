Дело о контрабанде черепах передали в суд в Оренбургской области

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Следственное управление МУ МВД России «Оренбургское» завершило предварительное расследование уголовного дела о контрабанде более четырёх тысяч сухопутных черепах из Казахстана.
Дело о контрабанде черепах передали в суд в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

В 2019 году были задержаны двое подозреваемых. В настоящее время дело передано в Илекский районный суд для рассмотрения по существу.

«Более двух месяцев за черепахами наблюдали специалисты ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. А в декабре прошлого года руководство Управления МВД России по Оренбургской области совместно с Минприроды России передало животных двум предприятиям — членам Союза зоопарков и аквариумов России», — сказала Волк.

RIA56 сообщало, что рыночная стоимость рептилий оценивается почти в 9 млн рублей.

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