Дело о контрабанде черепах передали в суд в Оренбургской области

Следственное управление МУ МВД России «Оренбургское» завершило предварительное расследование уголовного дела о контрабанде более четырёх тысяч сухопутных черепах из Казахстана.

Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

В 2019 году были задержаны двое подозреваемых. В настоящее время дело передано в Илекский районный суд для рассмотрения по существу.

«Более двух месяцев за черепахами наблюдали специалисты ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. А в декабре прошлого года руководство Управления МВД России по Оренбургской области совместно с Минприроды России передало животных двум предприятиям — членам Союза зоопарков и аквариумов России», — сказала Волк.

RIA56 сообщало, что рыночная стоимость рептилий оценивается почти в 9 млн рублей.