Оренбургская полиция передала изъятых черепах в Союз зоопарков и аквариумов России

Оренбургская полиция передала изъятых сухопутных черепах в Союз зоопарков и аквариумов России. Более двух месяцев они содержались в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета, передаёт RIA56.

Руководство регионального управления МВД России обратилось в Министерство природных ресурсов и экологии России для определения дальнейшего места пребывания рептилий.

Теперь черепах разместят в нескольких зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации, рассказал директор по науке Южного парка птиц «Малинки» Ростовской области Николай Усик.

Рыночная стоимость рептилий оценивается почти в 9 млн рублей. Ленинский районный суд Оренбурга поместил под стражу женщину, подозреваемую в контрабанде. Второй задержанный находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

16 октября сообщалось, что сотрудники МВД задержали в Оренбурге двух подозреваемых в незаконном перевозе более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах, которые занесены в Красную книгу России.

Как передавало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.