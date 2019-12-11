Оренбургская полиция передала изъятых черепах в Союз зоопарков и аквариумов России
- РИА Новости
Руководство регионального управления МВД России обратилось в Министерство природных ресурсов и экологии России для определения дальнейшего места пребывания рептилий.
Теперь черепах разместят в нескольких зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации, рассказал директор по науке Южного парка птиц «Малинки» Ростовской области Николай Усик.
Рыночная стоимость рептилий оценивается почти в 9 млн рублей. Ленинский районный суд Оренбурга поместил под стражу женщину, подозреваемую в контрабанде. Второй задержанный находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается.
16 октября сообщалось, что сотрудники МВД задержали в Оренбурге двух подозреваемых в незаконном перевозе более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах, которые занесены в Красную книгу России.
Как передавало ФАН, в Москве рассказали о животных, попадающих в центр реабилитации.