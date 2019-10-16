МВД задержало подозреваемых в контрабанде ценных сухопутных черепах

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Сотрудники МВД задержали в Оренбурге двух подозреваемых в незаконном перевозе более четырёх тыс. среднеазиатских сухопутных черепах, которые занесены в Красную книгу России.

«Ранее в одном из гаражей в Оренбурге полицейскими были обнаружены более четырёх тысяч черепах, незаконно привезённых из Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте МВД. 

Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении преступления местного жителя и гражданку из среднеазиатского государства.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК России.

В июне оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты. 

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