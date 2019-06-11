Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тысяч черепах
- © Федеральная таможенная служба
Рыночная стоимость партии превышает 5 млн рублей.
В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.
Таможня совместно с Институтом степи Уральского отделения РАН проводит работу по возвращению черепах в естественную среду обитания.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по делу о контрабанде рогов носорога.