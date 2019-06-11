Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тысяч черепах

Оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Рыночная стоимость партии превышает 5 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны. Таможня совместно с Институтом степи Уральского отделения РАН проводит работу по возвращению черепах в естественную среду обитания. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по делу о контрабанде рогов носорога.